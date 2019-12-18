Света не будет по ряду адресов во Владивостоке

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке в среду, 17 декабря, проидет массовое отключение электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Из-за ремонтных работ света в домах не будет с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Адмирала Фокина ул. 5,

5А,

7,

7А,

9,

11,

Иннокентьевская ул. 29,

31,

35,

Калиновая ул. 3,

5,

8,

12,

14,

18,

Муссонная ул. 11А,

18,

19,

21,

22,

23,

24,

26,

27,

28,

Надибаидзе ул. 30,

32,

34,

Находкинская ул. 2,

7Б,

9,

10,

10Б,

12,

15А,

17,

19,

21Б,

Окатовая ул. 28,

Пограничная ул. 6/3,

Сливовая ул. 9,

Спортивная ул. 1,

4,

5,

6,

7,

8,

10,

11,

12,

Терешковой ул. 13,

15,

17,

19,

21,

25,

Тихая ул. 24,

27,

29,

31,

33,

35,

37,

Хвойная ул. 5,

10,

12