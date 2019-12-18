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Света не будет по ряду адресов во Владивостоке
Света не будет по ряду адресов во Владивостоке
Отключения связаны с плановыми ремонтными работами, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке в среду, 17 декабря, проидет массовое отключение электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.
Из-за ремонтных работ света в домах не будет с 9.00 до 17.00.
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