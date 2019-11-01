Света не будет у сотен горожан

Из-за ремонтных работ произойдет отключение электричества, сообщает DEITA.RU.



В МУПВ ВПЭС предупредили жителей Владивостока об очередных плановых отключениях. Так, в пятницу, 1 ноября, по ряду адресов не будет света.

Отключения продлятся с 9.00 до 17.00. Они связаны с ремонтными работами и диагностикой сетей.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул. 74,

78,

80,

82,

Бородинская ул. 14,

Интернациональная ул. 54,

56,

Калинина ул. 43,

43А,

45А,

Камчатская ул. 1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11,

13,

15,

17,

19,

21,

Каплунова ул. 11,

Комитетская ул. 2,

4,

5,

7В,

8,

10,

10А,

10Б,

12,

Красного Знамени пр-кт 160,

162,

Лермонтова ул. 28,

102,

Лиманная ул. 79,

79А,

170,

172,

174,

176,

178,

180Б,

182,

184Б,

184А,

186А,

188,

Муссонная ул. 9А,

Спортивная ул. 5,

Шевченко ул. 40,

44,

Шоссейная 2-я ул. 3



