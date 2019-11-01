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Света не будет у сотен горожан
Из-за ремонтных работ произойдет отключение электричества,
сообщает DEITA.RU.
В МУПВ ВПЭС предупредили жителей Владивостока об очередных плановых отключениях. Так, в пятницу, 1 ноября, по ряду адресов не будет света.
Отключения продлятся с 9.00 до 17.00. Они связаны с ремонтными работами и диагностикой сетей.
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