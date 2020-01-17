telegr wh call

Новости

«Суперджеты» оставят на Дальнем Востоке

17 Январь 2020, 11:15

Главная елка страны пойдет на сувениры

17 Январь 2020, 11:00

Эксперты рассказали, как сэкономить на счетах ЖКХ

17 Январь 2020, 10:45

Украинцы потребовали уволить премьер-министра

17 Январь 2020, 10:30

Призывники смогут получить отсрочку по кредиту

17 Январь 2020, 10:15

Мишустин оказался автором песен Лепса

17 Январь 2020, 10:00

Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году

17 Январь 2020, 09:46

Владивостокцы жалеют о «летающей тарелке» в центре города

17 Январь 2020, 09:31

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Света не будет в 80 домах во Владивостоке

свет

Отключения связаны с плановыми работами по ремонту и диагностике сетей, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке в пятницу, 17 января, пройдут массовые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00. 

впэс
Источник изображения:

Читайте также:

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока

«Друзья познакомили с ним и его женой»: кто из приморцев выиграл от назначения Мишустина

Популярное

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

Мишустин не намерен жалеть бедных

Медведев ушел дорогой Наздратенко

«Звезда» прокомментировала строительство площадки для ядерных материалов
Loading...
Загрузка...
Загрузка...