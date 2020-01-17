Света не будет в 80 домах во Владивостоке

Отключения связаны с плановыми работами по ремонту и диагностике сетей, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке в пятницу, 17 января, пройдут массовые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.