Новости
«Суперджеты» оставят на Дальнем Востоке
17 Январь 2020, 11:15
Главная елка страны пойдет на сувениры
17 Январь 2020, 11:00
Эксперты рассказали, как сэкономить на счетах ЖКХ
17 Январь 2020, 10:45
Украинцы потребовали уволить премьер-министра
17 Январь 2020, 10:30
Призывники смогут получить отсрочку по кредиту
17 Январь 2020, 10:15
Мишустин оказался автором песен Лепса
17 Январь 2020, 10:00
Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году
17 Январь 2020, 09:46
Владивостокцы жалеют о «летающей тарелке» в центре города
17 Январь 2020, 09:31
Света не будет в 80 домах во Владивостоке
Отключения связаны с плановыми работами по ремонту и
диагностике сетей, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке в пятницу, 17 января, пройдут массовые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.
Света в домах не будет с 9.00 до 17.00.
Источник изображения:
Читайте также:
«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе
«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока
«Друзья познакомили с ним и его женой»: кто из приморцев выиграл от назначения Мишустина
Популярное
Loading...
Загрузка...
Загрузка...