Света не будет весь день по этим адресам

Отключения затронут целый район города, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 19 декабря, по ряду адресов во Владивостоке не будет света. Об этом предупредили в МУПВ ВПЭС.

По причине плановых работ по ремонту и диагностике электричество в городе отключат с 9.00 до 17.00.

Адреса:

Александровича ул. 34,

34А,

36,

38,

38Д,

40В,

Алябьева ул. 5,

7,

9,

Героев-Тихоокеанцев ул. 14,

24,

24А,

26,

28,

Главная ул. 38,

Енисейская ул. 3,

Каштановая ул. 11,

Кипарисовая ул. 2,

4,

14,

16,

Кирова ул. 11,

11А,

13,

15,

15А,

17,

Ладыгина ул. 4,

5,

5А,

11,

Линейная 2-я ул. 13,

13А,

21,

Мира ул. 16,

Нейбута ул. 87,

Окатовая ул. 28,

Полетаева ул. 46Д,

46К,

48/1,

48,

50,

50Б,

Пригородная 3-я ул. 1,

3,

4,

5,

6,

8,

10,

Русская ул. 55,

55А,

55Б,

65,

Рыбацкая ул. 25,

27,

29,

31,

36,

38,

40,

42,

44,

44А,

46,

46А,

Скатная ул. 32,

40Ж,

44А,

Терешковой ул. 13,

15,

17,

19,

21,

25,

Черняховского ул. 3