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Света не будет во Владивостоке по этим адресам
Отключения названы плановыми,
сообщает DEITA.RU.
Жителей Владивостока предупреждают об очередных отключениях. Света в четврег, 16 января, не будет по ряду адресов.
О плановых отключениях горожан предупредили в МУПВ ВПЭС. Света не будет предположительно до 17.00.
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