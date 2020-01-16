Света не будет во Владивостоке по этим адресам

Отключения названы плановыми, сообщает DEITA.RU.



Жителей Владивостока предупреждают об очередных отключениях. Света в четврег, 16 января, не будет по ряду адресов.

О плановых отключениях горожан предупредили в МУПВ ВПЭС. Света не будет предположительно до 17.00.