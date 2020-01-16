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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Света не будет во Владивостоке по этим адресам

Электрик

Отключения названы плановыми, сообщает DEITA.RU.

Жителей Владивостока предупреждают об очередных отключениях. Света в четврег, 16 января, не будет по ряду адресов.

О плановых отключениях горожан предупредили в МУПВ ВПЭС. Света не будет предположительно до 17.00.

впэс
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