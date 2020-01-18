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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Света не будет: жителей Владивостока предупредили заранее

лампа

По ряду адресов в понедельник отключат электричество, сообщает DEITA.RU.

Во Владивостоке в понедельник, 20 января, пройдет массовое отключение электричества. Об этом людей заранее предупредили в МУПВ ВПЭС.

Света в домах не будет с 9.00 до 17.00. Причина отключений – плановые работы по ремонту и модернизации сети.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт  50,

Байдукова ул.  4,

6,

Земляничная ул.  39,

49,

51,

53,

55,

Ильичева ул.  28,

30,

32,

34,

38,

40,

42,

44,

46,

48,

50,

52,

54,

56,

58,

Каспийская ул.  3,

5А,

Кирова ул.  110,

112,

Колесника ул.  4,

6,

Лермонтова ул.  68,

70,

70А,

72,

Нахимова ул.  1А,

Пятнадцатая ул.  1,

5,

6,

6А,

7,

9,

10,

11,

12,

13,

14,

16,

16А,

16В,

16Г,

18,

19,

20,

20А,

22,

24,

26,

28,

30,

30А,

32,

Четырнадцатая ул.  54,

Чкалова ул.  3А,

5А,

6,

6Б,

8,

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