По состоянию на 2019 год, использовать спецсигналы обычным водителям запрещено, сообщает DEITA.RU.

Однако, для тех, кто всё же думает это сделать, будет полезен данный материл как минимум для того, чтобы понять, что делать этого не нужно.

Если сейчас вы вздумаете поставить на свою машину "мигалку", то скорее всего вас ждёт лишение прав. А произойдёт это по той причине, что данный сигнал положен лишь автомобилям экстренных служб, решающих вопросы "жизни и смерти". Для удовлетворения собственного эго, зачем в большинстве случаев и хочется поставить "дискотеку", можно заняться чем нибудь другим.

Итак. В ПДД чётко сказано, что разрешающие документы на звуковые и световые спецсигналы оформляются на такой вид транспорта, которыми пользуются спецслужбы, такие как скорая помощь, полиция, МЧС, охрана высокопоставленных лиц.

В случае если на обычном автомобиле они просто установлены, то водителя ждёт штраф от 3000 до 5000 рублей плюс конфискация оборудования. А если спецсигналы используются, то это уже однозначное лишение прав сроком от шести до двенадцати месяцев с лишением устройства.

Самое страшное наказание, которое приравнивается за управление в состоянии алкогольного опьянения, это вы двигаетесь на автотранспорте с включенным оборудованием, будь то проблесковый маячок или "крякалка". Тогда в законную силу вступает 12.5 часть пятая, она предусматривает наказание в виде лишения прав на два года.

Таким образом, если вы едите и включили спецсигналы, вас не только лишат прав управления автотранспортным средством но ещё и выпишут штраф за установку данного оборудования.