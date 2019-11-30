Светлое будущее снова откладывается

Кандидат экономических наук Олег Комолов оценил предварительные итоги «Стратегии 2020» в программе «Простые числа» телеканала «Спец», сообщает DEITA.RU.

Документ, который принято называть «Стратегия 2020», появился на свет в 2008 году. Его официальное название – «Концепция социально-экономического развития России до 2020 года». Предполагалось, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из 3 человек, а средний класс будет составлять более 50% населения.

До конца 2019 года остался всего месяц. Следовательно, можно подвести предварительные итоги, которые, впрочем, кардинально до наступления нового года не изменятся. Как напоминает Олег Комолов, светлое будущее нам обещали уже много раз. Например, в 2003 году выдвигалась идея «удвоения ВВП». Между тем, спустя 16 лет Россия этой цели так и не достигла. Маленькая Белоруссия – смогла, а большая ресурсоемкая Россия – нет.

Как подчеркнул Олег Комолов, «Стратегия 2020» была сформулирована в то время, когда уже бушевал мировой кризис, осенью 2008 года. То есть, ее провал нельзя списать на нежданные кризисные явления. Задача же «выйти на 5 место в мире по ВВП» и вовсе кажется абсурдной, если учитывать, что в 11 лет назад у России по этому показателю по сопоставимым ценам и было 5 место, а с 2015 года – 6 место.

Следует отметить, что к показателю квадратных метров на душу населения, как ни парадоксально, Россия приблизилась к цели. По оценке Росстата – 26 квадратных метров на человека. Но как это считается? Многоуровневые пентхаусы и огромные особняки олигархов складываются со старыми «хрущевками» и получается средняя цифра. Это никак не отражает какого-то реального роста доступности жилья в России. Напротив, на рынке предлагаются квартиры все меньшей и меньшей площади. Если несколько лет назад вице-премьер Игорь Шувалов удивлялся востребованности квартир в 20 квадратных метров, то сейчас активно строятся дома с «квартирами» в 11 квадратов.

Когда власти поняли, что целей «Стратегии 2020» достичь не удастся, то начались поиски, чем бы заменить ее в общественном сознании. Появились «дорожные карты», «майские указы», «национальные проекты». Но, по сути, там ставятся одни и те же задачи, что и были 20 лет назад.

«Народу предлагается еще чуть-чуть потерпеть, еще чуть-чуть подождать, затянуть пояса, войти в положение, отнестись с пониманием», - говорит Олег Комолов про новую Стратегию 2025. По его мнению, году к 2024 придумают очередную стратегию. В Казахстане ведь пошли еще дальше и уже выдвинули Стратегию 2050. А там, по известной поговорке, или ишак или падишах.

Причины же провала «Стратегии 2020» списывают на «лихие 90-е» или идут дальше, во времена Советского Союза. Мол, именно там зародилась нынешняя сырьевая экономика. А почему она тогда до сих пор не перестроена на современный лад? «Кивают» также и на санкции. Но, по расчетам Олега Комолова, их влияние было кратковременным – 2014-2015 годы.

Как считает Олег Комолов, «Стратегия 2020» не была реалистичным планом действий. Скорее, это были лишь красивые обещания, нацеленные на то, чтобы дать людям сигнал: «подождите еще немного, и когда-нибудь, через 10 с лишним лет вы не узнаете Россию». В начале 20 века уже говорилось нечто похожее и неисполнимое.

Дмитрий Санников