Свидание с совершеннолетней дамой печально закончилось для школьника

Приморские полицейские раскрыли подробности резонансного ДТП, произошедшего в районе автобусной остановки «Покровский парк» во Владивостоке, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали приморские полицейские, в ночь на 23 ноября, на остановке общественного транспорта «Покровский парк» автомобиль Audi въехал в здание магазина.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Юноша решил покататься со своей 18-летней приятельницей. На момент автоаварии несовершеннолетний был трезв.

Участники ДТП не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения. От магазина осталась крыша, удерживаемая колоннами.





Об инциденте было незамедлительно сообщено родителям несовершеннолетнего водителя. Отец подростка пояснил, что спал в момент совершения ДТП и не знал о том, что сын взял его машину.

Родителям несовершеннолетнего предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате ДТП.

Дмитрий Санников