Массовое ДТП случилось ранним утром в понедельник, 5 августа, в пригороде Владивостока, сообщает DEITA.RU.

По словам участников аварии, ДТП произошло в 8 часов 15 минут по местному времени на съезде с низководного моста на Седанку.

«Участники ДТП — Mitsubishi Galant, Toyota Aqua и машина службы «Такси», которая скрылась с места происшествия. Теперь мы разыскиваем свидетелей, — рассказывает участник аварии. — Все, у кого есть запись видеорегистратора момента аварии или иные необходимые сведения, позвоните, пожалуйста, по номеру 8-914-702-84-77».

Стоит отметить, что днем ранее на трассе Находка — Артеме образовалась 15-километровая пробка.

Екатерина Брязгунова



