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Свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса

Заворотнюк

По неподтвержденным до сих пор данным у актрисы обнаружили неоперабельную опухоль мозга, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы для перевода в другую клинику. Актриса продолжает бороться с раком мозга, который признали неоперабельным.

Во время выписки артистки в больнице присутствовал медперсонал. Некоторые поделились эмоциями с журналистами издания «Дни.ру». По словам медработников, Заворотнюк вывезли из больницы на каталке. Ее голова была закрыта косынкой, а глаза – большими темными очками. Также собеседники издания отметили, что актриса сильно располнела. По некоторым данным, у нее парализована правая рука.

Елена Миронова

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