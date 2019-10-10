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Свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса
По неподтвержденным до сих пор данным у актрисы обнаружили
неоперабельную опухоль мозга, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы для перевода в другую клинику. Актриса продолжает бороться с раком мозга, который признали неоперабельным.
Во время выписки артистки в больнице присутствовал медперсонал. Некоторые поделились эмоциями с журналистами издания «Дни.ру». По словам медработников, Заворотнюк вывезли из больницы на каталке. Ее голова была закрыта косынкой, а глаза – большими темными очками. Также собеседники издания отметили, что актриса сильно располнела. По некоторым данным, у нее парализована правая рука.
Елена Миронова