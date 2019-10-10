Свидетели выписки Заворотнюк рассказали, как выглядит актриса

По неподтвержденным до сих пор данным у актрисы обнаружили неоперабельную опухоль мозга, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".



Анастасию Заворотнюк выписали из больницы для перевода в другую клинику. Актриса продолжает бороться с раком мозга, который признали неоперабельным.

Во время выписки артистки в больнице присутствовал медперсонал. Некоторые поделились эмоциями с журналистами издания «Дни.ру». По словам медработников, Заворотнюк вывезли из больницы на каталке. Ее голова была закрыта косынкой, а глаза – большими темными очками. Также собеседники издания отметили, что актриса сильно располнела. По некоторым данным, у нее парализована правая рука.

Елена Миронова