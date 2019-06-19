В обед в среду, 19 июня, с сопки, которую в народе прозвали Холодильник, кубарем скатился внедорожник. Очевидцу удалось снять на камеру смартфона «свободны полет» джипа, его водителя и, судя по всему, пассажира, сообщает DEITA.RU. Кадры размещены в паблике dps.control.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, по факту происшествия в Первореченском районе проводится проверка. В 13 часов 30 минут в отделение полиции поступила информация о том, что в районе сопки произошло опрокидывание внедорожника.

На место происшествия прибыли медики и стражи порядка.

Установлено, что Mitsubishi Pajero 38-летний водитель двигался по бездорожью в районе сопки, не справился с управлением внедорожника и кубарем скатился с горы. Водитель доставлен в реанимацию с травмами различной степени тяжести. Пассажирка, 39-летняя женщина, от госпитализации отказалась.

Стоит отметить, что день 19 июня в Приморье не задался с самого утра: пожар в общежитии судостроительного колледжа, серьезный пожар во Владивостоке — из-за возгорания в квартире сгорела полностью крыша пятиэтажного дома, на Луговой перевернулся внедорожник. Все это происходит на фоне подготовки к митингу, на котором приморцы выступят против строительства газового терминала, точечной застройки. В то же время власти готовятся к Прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Для массовки на центральную площадь дальневосточной столицы было принято решение пригласить любителей авторалли.

Екатерина Брязгунова