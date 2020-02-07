Свободный порт Владивосток превратился в «конкурс обещаний»

За неполные пять лет только 10% из 1750 резидентов СПВ реализовали конкретные проекты. Почему у 85% резидентов Свободного порта Владивосток нет денег, как революционный закон превратился в механизм получения земельных участков и торговлю статусом и как прекратить спекуляции и махинации с инструментом, который обещал превратить восточный форпост России в новый Сингапур, разбиралось ИА DEITA.RU.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, количество резидентов свободного порта составляет 1750 компаний, большая их часть зарегистрирована во Владивостоке. Но реализовано на сегодняшний день всего 174 проекта, признает КРДВ. Что составляет всего 10% от количества заявленных проектов. Экспертные мнения о том, что закон о Свободном порте Владивосток работает не так, как было задумано, звучали давно, но недавно были озвучены представителями исполнительной власти. Так, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в интервью ТАСС заявил, что 85% резидентов СПВ финансово несостоятельны и покупают бизнес-планы, чтобы торговать статусом.

«В рамках механизма свободного порта Владивосток в городе бесплатно раздали почти 180 га земли, это под 8 млрд. рублей. Мы замучились заниматься гашением волнений среди населения из-за точечных застроек. Более того, мы когда начали проверять этих резидентов, из них там 85% и денег-то не имеют. У них задача за 300 тыс. рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - заявил Олег Кожемяко.

Таким образом, революционный закон, обещавший удвоить ВРП, за пять лет так и не стал серьезным стимулом для развития экономики, а превратился в механизм получения земельных участков в столице ДФО. Земля во Владивостоке, как известно, дорогая и дефицитная, вполне понятно, почему многие решили воспользоваться возможностью получить ее бесплатно и без конкурса под какой-нибудь «проект». И по большей части это явно не новые производства, ради которых создавался СПВ, как заявлялось на старте. Такой вывод можно сделать даже при беглом изучении реестра резидентов свободного порта на сайте КРДВ. В этом списке бросаются в глаза самые частые виды предпринимательской деятельности резидентов – организация стоянок для транспортных средств и аренда и управление собственным или арендуемым недвижимым имуществом.

По мнению эксперта, кандидата экономических наук, доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича, бизнес всегда подстраивается под государство, и винить в неоправданных ожиданиях стоит тех, кто пишет правила, а не тех, кто потом должен по ним выживать.

«Да, злоупотребления в СПВ есть. Но вызваны ли они осознанным желанием обмануть родное государство, или тем, что оно опять перекрутило гайки, многократно нарушив данные обещания? Ведь новое прочтение налогового кодекса фактически делает заявленные преференции бессмысленными. Ведь когда стартовал проект СПВ, мы предлагали совершенно честный обмен: предприниматель создает производство и рабочие места, а государство дает ему льготы. Затем последовали жесткие ограничения, и отрасли, которые могли бы стать локомотивами развития экономики, просто исключили», - заявил экономист.

Речь идет о финансовой и банковской сферах, страховании, зравоохранении и образовании, морском транспорте, логистике, благодаря развитию которых планировалось создать здесь крупнейший хаб северо-восточной Азии, пояснил эксперт. «В результате предприниматели вместо того, чтобы взять кредит, грабят банк», - считает Максим Кривелевич.

Генеральной идеей СПВ был новый Сингапур, нужно было уйти от гигантомании, которой в то время все болели, отметил эксперт, в качестве примера приведя печальный пример завода Hyundai Heavy Industries, так и не заработавшего в Артеме.

Однако и нового Сингапура не получилось, и ввиду невозможности заниматься честным бизнесом – свято место пусто не бывает - на смену пришли не совсем честные люди, которые используют статус резидента как часть своих операций, дбавил Максим Кривелевич. Но, по мнению эксперта, не стоит смешивать жуликов и честных предпринимателей, Максим Кривелевич предложил простой способ отличить одних от других.

«Что касается стоимости бизнес-плана в 300 тысяч рублей, которую озвучил губернатор, я полагаю, что его дезинформировали. Такие цены сейчас редкость. Самый простой бизнес-план можно купить за 30-50 тысяч рублей. Хороший же бизнес-план для реализации настоящего проекта стоит от полумиллиона рублей и выше. И не нужно быть экспертом, чтобы понимать: если бизнес-план собран на коленке за 30 т рублей, никто не собирается его выполнять», - отметил экономист.

По мнению эксперта это привело к тому, что сейчас наблюдают жители региона – «конкурсу обещаний», которые зачастую ничем не подкреплены. Эту проблему может решить требование банковской гарантии на осуществление инвестиций. В любом случае, ставить крест на СПВ пока рано: сказать, что это совсем провал, нельзя, ведь пока это лучший и единственный из работающих механизмов экономического развития, подытожил эксперт.