Свободный порт Владивосток расширят на Благовещенск

Депутаты Государственной думы на комитете по федеративному устройству рассмотрят поправки к законопроекту «О свободном порте Владивостоке», которые предполагают расширение территории режима СПВ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Заседание пройдет во вторник, 11 февраля.

Законопроект разработал сенатором Иваном Абрамовым, который представляет Амурскую область. Именно столицу этого региона предлагается включить присоединить к режиму СПВ. Автор законопроекта считает, что новые поправки позволят обновить существующие производства, занимающиеся сельским хозяйством.

Отметим, что на сегодня статус резидента СПВ имеют 1830 компаний, которые зарегистрированы в Приморье, на Сахалине, Камчатке, Чукотке и в Хабаровском крае. Более 750 компаний в своей деятельности указали, что одним из направлений работы является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Порядка 10% резидентов указали свою деятельность, как стоянки для транспортных средств. Более 30 резидентов так или иначе связаны с сельским хозяйством.