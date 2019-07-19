Наказывать за подделку документов будут жестче, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

В законодательство внесли поправки: продажа поддельных пенсионных удостоверений, паспортов, водительских прав и лицензий будет наказана принудительными работами на три года, лишением свободы на три года или ограничением свободы на такой же срок.

Тех же, кто поддельные документы приобрел или хранил, накажут годом лишения свободы. За попытку использовать фиктивный документ – штраф до восьмидесяти тысяч рублей или арест сроком до полугода.

Преступлений, связанных с фиктивными документами, год от года все больше, и требовалось принять меры по изменению ситуации в лучшую сторону. Данный закон направлен на урегулирование ситуации путем ужесточения наказания.

Анастасия Туркова