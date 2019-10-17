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Борис Ступницкий вновь избран президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата»
Борис Ступницкий вновь избран президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата», сообщили DEITA.RU в организации.
Отчетно-выборная конференция Союза «Приморская торгово-промышленная палата» прошла 16 октября. Единогласно Президентом Союза «Приморская торгово-промышленная палата» был переизбран Борис Ступницкий. Вновь займет свой пост и Председатель Совета Владимир Стегний, заместитель генерального директора ОАО «Тернейлес». Кроме того, участники конференции утвердили и новый состав Совета.
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывает своей деятельностью все сферы предпринимательства - промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.
Борис Ступницкий руководит Приморской ТПП с 2014 года. За 5 лет организация стала одним из лидеров среди территориальных палат Дальнего Востока России. Отмечен Союз и на международном уровне. В прошлом году Приморская ТПП одержала победу в конкурсе Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР в номинации «Лучшая малая торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона».
Дмитрий Санников