Своя «Шамбала» появится в Приморье до конца лета

Уже летом текущего года планируется открытие первой очереди гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала», сообщает ИА DEITA.RU. Новый объект станет доступен для посещения в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье», расположенной в нескольких десятках километров от Владивостока.

Проект реализовывается при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Официальное открытие нового объекта запланировано на второе полугодие текущего года. Отмечается, что на данный момент все строительные работы завершились, производятся отделочные работы.

Ещё спустя два года объект разрастётся более масштабно – появится отель, залы для проведения официальных и торжественных собраний, спорткомплекс и зона СПА-отдыха, а также зона шопинга. На текущем этапе штат работников составит порядка пятисот человек, а в 2022 году вырастет в два раза – до тысячи сотрудников.

Приморская «Шамбала» станет не первой «волшебной страной» в России – казино с идентичным названием располагалось в игорной зоне «Азов-Сити», которую ликвидировали несколько лет назад. К слову, инвестором второго приморского «дома» азартных игр с интересным названием выступает одноименное ЗАО «Шамбала», которое является резидентом закрытой игорной зоны «Азов-Сити».

Площадь казино составит без малого 16 тысяч квадратных метров, когда на объекте появится отель и иные развлечения, площадь возрастёт до 42 тысяч кв. метров.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о том, что путь в действующее казино Приморья станет комфортнее, благодаря увеличению расходов на строительство дороги. Так, в текущем году запланировано выделить свыше 245 миллионов рублей из бюджета Приморского края.