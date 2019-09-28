Свою главную идею Медведев протаскивает в массы

В ближайшие годы доля россиян, задействованных в малом бизнесе должна превысить пятьдесят процентов от всех трудящихся, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава правительства Дмитрий Медведев во время беседы с главой организации «Опора России» Александром Калининым.

По словам Калинина, ведется активная работа по реализации нацпроекта. Если на данный момент в малом бизнесе занято девятнадцать миллионов человек, то уже в 2024 году эта цифра достигнет двадцать пять миллионов. Также президент общественной организации отметил, что такие цифры означают высокие показатели, а именно: «чтобы доля была не двадцать два процентов, а тридцать два процента, – очень серьёзные».

В свою очередь Дмитрий Медведев уточнил, что экономика современного общества держится исключительно на малом бизнесе, потому тридцать процентов не предел. В большинстве успешных стран эта цифра достигает пятьдесят процентов от общего числа занятых граждан. Озвучив такие данные, Медведев поставил цель на ближайшие десятилетия — пятьдесят процентов трудящихся россиян должны быть заняты в малом бизнесе.

Видимо, именно таким образом Дмитрий Медведев решил реализовать свою идею — всех в малых бизнес. Не даром же он отвечая жалующимся учителям заявил: не устраивают низкие зарплаты — идите в бизнес.

Ранее прошла информация о том, что премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев с легкой руки отменил восьмичасовой рабочий день, который был одним из главных достижений Октябрьской революции. И хотя в Трудовом кодексе РФ обозначено, что трудовая неделя не должна превышать 40 часов, теперь у работодателей есть возможности двигать рабочий день. Например, работать можно четыре дня в неделю по 10 часов.

Екатерина Брязгунова