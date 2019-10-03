Священник назвал больную раком Заворотнюк грешницей

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По мнению представителя церкви, именно из-за этого у
артистки образовался рак, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Известный своими громкими высказываниями представитель РПЦ Дмитрий Смирнов высказался насчет больной раком мозга Заворотнюк. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи заявил, что актриса совершила страшный грех.
Именно так, страшным грехом, священник назвал процедуру ЭКО, на которую решилась Заворотнюк, чтобы родить ребенка. Представитель РПЦ уверен, что эта процедура противоречит всем канонам церкви – ведь появляется не один эмбрион, а несколько, и остальных просто убивают.
Смирнов заявил, что такое поведение, ставить себя на место высших сил, грех.
Елена Миронова