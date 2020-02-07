Священник потребовал закрыть «Дом-2»

Протоиерей Дмитрий Смирнов критически высказался в адрес таких развлекательных шоу, как «Дом-2» и «Давай поженимся», назвав их негативными для рождаемости и вкусов россиян, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Ридус», священник обозначил, что, будь он президентом, первым делом закрыл бы эти передачи для выпуска.

«Они плохо влияют на рождаемость, и на развитие вкуса россиян к хорошему и качественному телевидению», - обозначил представитель РПЦ. Он добавил, что большинство участников «Дома-2» ведет себя, как животные, и проводит время праздно.

Напомним, что слухи о закрытии обеих передач уже очень давно появляются в СМИ и социальных сетях. Однако, программы до сих пор не теряют своих позиций в эфире.