telegr wh call

Новости

И снова только Путин: медицинские маски как зеркало русской власти

7 Февраль 2020, 23:00

Священник потребовал закрыть «Дом-2»

7 Февраль 2020, 22:45

Российский траулер затонул в Балтийском море

7 Февраль 2020, 22:15

Карантин Diamond Princess продлен на 2 недели из-за коронавируса

7 Февраль 2020, 21:47

Средний россиянин зарабатывает за жизнь 24 миллиона

7 Февраль 2020, 21:45

Жесткое ДТП на трассе случилось из-за нерадивого пешехода

7 Февраль 2020, 21:15

Алкоголь из крана: в жилом доме в Индии сбылась популярная мечта

7 Февраль 2020, 20:50

Популяция речной рыбы сократится в России из-за теплой зимы

7 Февраль 2020, 20:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Священник потребовал закрыть «Дом-2»

дом-2

Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил участников шоу с животными

Протоиерей Дмитрий Смирнов критически высказался в адрес таких развлекательных шоу, как «Дом-2» и «Давай поженимся», назвав их негативными для рождаемости и вкусов россиян, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Ридус», священник обозначил, что, будь он президентом, первым делом закрыл бы эти передачи для выпуска.

«Они плохо влияют на рождаемость, и на развитие вкуса россиян к хорошему и качественному телевидению», - обозначил представитель РПЦ. Он добавил, что большинство участников «Дома-2» ведет себя, как животные, и проводит время праздно.

Напомним, что слухи о закрытии обеих передач уже очень давно появляются в СМИ и социальных сетях. Однако, программы до сих пор не теряют своих позиций в эфире. 

Читайте также:

Поклонская растерла Водонаеву за слова о маткапитале и рожающем быдле

Круче путинской: ипотеку под 1% дадут за жизнь с курами

Российский блогер Давидыч едва не умер на Филиппинах

Александра Маслова

Популярное

«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока

Кожемяко сказал, как сделает доступной дальневосточную ипотеку

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

«Перевёртыш» собрал пробку в столице ДФО
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...