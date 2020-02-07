Новости
И снова только Путин: медицинские маски как зеркало русской власти
7 Февраль 2020, 23:00
Священник потребовал закрыть «Дом-2»
7 Февраль 2020, 22:45
Российский траулер затонул в Балтийском море
7 Февраль 2020, 22:15
Карантин Diamond Princess продлен на 2 недели из-за коронавируса
7 Февраль 2020, 21:47
Средний россиянин зарабатывает за жизнь 24 миллиона
7 Февраль 2020, 21:45
Жесткое ДТП на трассе случилось из-за нерадивого пешехода
7 Февраль 2020, 21:15
Алкоголь из крана: в жилом доме в Индии сбылась популярная мечта
7 Февраль 2020, 20:50
Популяция речной рыбы сократится в России из-за теплой зимы
7 Февраль 2020, 20:45
Священник потребовал закрыть «Дом-2»
Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил участников шоу с животными
Протоиерей Дмитрий Смирнов критически высказался в адрес таких развлекательных шоу, как «Дом-2» и «Давай поженимся», назвав их негативными для рождаемости и вкусов россиян, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Ридус», священник обозначил, что, будь он президентом, первым делом закрыл бы эти передачи для выпуска.
«Они плохо влияют на рождаемость, и на развитие вкуса россиян к хорошему и качественному телевидению», - обозначил представитель РПЦ. Он добавил, что большинство участников «Дома-2» ведет себя, как животные, и проводит время праздно.
Напомним, что слухи о закрытии обеих передач уже очень давно появляются в СМИ и социальных сетях. Однако, программы до сих пор не теряют своих позиций в эфире.