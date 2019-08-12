В епархии пообещали отстранить его от работы, сообщает DEITA.RU.



В Гатчине в Ленинградской области произошло ЧП прямо в храме. Как пишет «Фонтанка», во время крещения в Мариенбургском храме священник грубо обошелся с годовалым малышом во время крещения.

Мама ребенка увидела, как богослужитель грубо окунает малыша в воду, он мотал ребенком как куклой. Из-за грубого отношения у малыша началась истерика, но священник не остановился.

Мать попыталась отобрать ребенка, но и служитель церкви не отдал его и продолжил насилие. После таинства крещения на теле ребенка обнаружили ссадины и синяки. В епархии заявили, что священника отстранят от работы.

Елена Миронова