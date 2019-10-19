Связь алкоголя с аритмией выявили ученые

Оказывается, пить можно – главное делать это правильно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Ученые из Южной Кореи провели исследование влияния алкоголя на пульс человека. Результаты удивили экспертов.

Как оказалось, аритмию у подопытных вызывал не сам алкоголь, а частота его приема. Результаты исследования говорят о том, что не важно сколько и какого алкоголя выпить – аритмию вызывает частота принятия.

Таким образом, получается, что врачи должны поменять свои рекомендации по употреблению спиртных напитков.

Елена Миронова