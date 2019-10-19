Новости
Что будет с погодой на неделе, рассказали синоптики
19 Октябрь 2019, 06:30
Связь алкоголя с аритмией выявили ученые
19 Октябрь 2019, 05:45
Россиян лишат любимого внедорожника
19 Октябрь 2019, 05:00
Вот кто должен уступать при движении авто во дворе
19 Октябрь 2019, 04:15
Названы признаки скорой «смерти» автомата в машине
19 Октябрь 2019, 03:30
Это спасет жизнь: как остановить машину, если водителю стало плохо
19 Октябрь 2019, 02:45
Вот почему нельзя хранить эти документы в бардачке
19 Октябрь 2019, 02:00
Парковать машины во дворах запретят
19 Октябрь 2019, 01:15
Связь алкоголя с аритмией выявили ученые
Оказывается, пить можно – главное делать это правильно,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Ученые из Южной Кореи провели исследование влияния алкоголя на пульс человека. Результаты удивили экспертов.
Как оказалось, аритмию у подопытных вызывал не сам алкоголь, а частота его приема. Результаты исследования говорят о том, что не важно сколько и какого алкоголя выпить – аритмию вызывает частота принятия.
Таким образом, получается, что врачи должны поменять свои рекомендации по употреблению спиртных напитков.
Елена Миронова
Читайте также:
Пей и не бойся: вот через сколько можно сесть за руль
Минздрав в шоке: россияне стали чаще умирать
Паспорт при покупке алкоголя больше не спросят
Популярное
Загрузка...
Загрузка...