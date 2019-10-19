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Связь алкоголя с аритмией выявили ученые

алкоголь

Оказывается, пить можно – главное делать это правильно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Ученые из Южной Кореи провели исследование влияния алкоголя на пульс человека. Результаты удивили экспертов.

Как оказалось, аритмию у подопытных вызывал не сам алкоголь, а частота его приема. Результаты исследования говорят о том, что не важно сколько и какого алкоголя выпить – аритмию вызывает частота принятия.

Таким образом, получается, что врачи должны поменять свои рекомендации по употреблению спиртных напитков.

Елена Миронова

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