522 российских выпускника удалены с ЕГЭ, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует представитель Рособрнадзора.

Как отметили в ведомстве, с начала основного периода сдачи единого государственного экзамена за шпаргалки были найдены у 219 школьников, еще 223 выпускника имели при себе мобильные телефоны.

Кроме того, после экзамена 14 человек умудрились разместить варианты контрольных работ. Имена и фамилии всех ребят уже известны.

Ранее прошла информация о том, что никаких аномальных результатов ЕГЭ нынешние выпускники не показала. Баллы за экзамен по литературе, географии и математике примерно такие же, как в прошлом, 2018-м, году.

Екатерина Брязгунова