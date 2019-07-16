Очевидцы сообщили, что машина ехала с запредельной скоростью, сообщает DEITA.RU.



В Челябинской области произошло ДТП, в котором погибли два пешехода. По данным «Ура.ру», машина вылетела на обочину и сбила двух человек. Травмы оказались смертельными.

По данным издания, все произошло 15 июля около 5 часов вечера. Водитель, по сообщению очевидцев, пытался избежать столкновения с собакой, но не справился с управлением и вылетел на обочину. Также сообщается, что скорость, с которой двигалась машина, приближалась к 200 км/ч.

По некоторым данным, за рулем был сын депутата районного собрания Кунашакского района области. Погибшими оказались бывший водитель главы района с супругой.

Елена Миронова