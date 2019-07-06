Взрослый мужчина украл ордена у воевавшего отца, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Пожилой житель Владивостока написал заявление в полицию. Мужчина утверждал, что из его квартиры украли его военные награды. В преступлении он подозревал своего сына: тот страдает от алкоголизма.

Пенсионер рассказал, что пришел с прогулки и обнаружил вскрытый сервант, из которого пропали его различные военные награды. В краже мужчина сразу же заподозрил своего сына, который долгое время употребляет спиртное.

Стражи порядка опросили пострадавшего и вскоре задержали 46-летнего подозреваемого, который полностью сознался в похищении наград отца. Нетрезвый мужчина сообщил, что сдал похищенное имущество в ломбард, а вырученные деньги он потратил на покупку спиртного и закуску.

Задержанный обещал отцу вернуть награды и возместить причиненный ущерб, а по факту случившегося полицейские проводят проверку. Если пенсионер не заберет своего заявления, то его сыну грозит реальный тюремный срок – около трех лет лишения свободы: в России кража и сбыт орденов – уголовная статья.

Игорь Бегунов