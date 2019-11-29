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Сын полицейского спас пропавшего ребенка

спас

Сын уссурийского полицейского помог найти пропавшего в городе ровесника, сообщает DEITA.RU.

По данным местной полиции, женщина обратилась к дежурному с сообщением о том, что ее 10-летний сын ушел с дачного участка в неизвестном направлении. Гражданка пояснила, что у ее ребенка серьезное заболевание, из-за которого он не ориентируется в улицах.

На поиски пропавшего собралась полиция, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Этим же вечером полицейский Александр Шульженко вышел на поиски в район пропажи ребенка. С собой он взял своего сына – ровесника исчезнувшего мальчика.

Автомобиль, на котором прочесывали местность отец и сын, застрял на дороге, и семья продолжила поиски пешком. Никита, сын полицейского, отошел на 800 метров от проезжей части и в кустах нашел ушедшего ребенка. Александр закутал мальчика в куртку и передал найденного юного приморца коллегам, которые приехали после звонка.

Начальник Уссурийской полиции позже вручил Никите Шульженко награду и благодарность. Прапорщику Александру Шульженко, отцу Никиты, также объявили благодарность.

«Какой молодец! И сын, и папа, что воспитал такого инициативного и неравнодушного мальчика! Сразу видно, что вырастет достойным человеком!», - прокомментировали случай в социальных сетях.

Напомним, что краевая полиция настоятельно просит родителей не отпускать детей одних на прогулку без присмотра, а в случаях, подобных этому, внимательно следить за тем, что делает чадо и не оставлять его действия без должного надзора.

 

 

Александра Маслова

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