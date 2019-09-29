Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.RU.

Таким необычным фото Арнольд сопроводил пост с поздравлениями сыну в честь дня рождения. Внимательные российские пользователи социальной сети разглядели на фото форму полковника МВД России и атаковали аккаунт своего кумира.





Летом 2019 года россияне налетели на аккаунт певицы Леди Гаги. Это произошло после появления слухов о ее романе с актером Брэдли Купером. Актер расстался с моделью Ириной Шейк. В комментариях россияне требовали справедливости для уроженки Челябинска Шейк, публиковали объявления и делились лайфхаками.

Дмитрий Санников