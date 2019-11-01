Сына депутата «Единой России» поймали с мешком героина

При себе у сына известного в районе депутата был килограмм наркотика, сообщает DEITA.RU.



Сына депутата «Единой России» Алихана Алиева поймали с килограммом героина. Как сообщает Baza, это второй раз, когда молодого человека ловят с мешком тяжелых наркотиков. Сообщается, что героин у сына депутата не для себя – он делал закладки в родной Ингушетии.

По данным издания, впервые Алиева задержали активисты движения «Антилирика». Но тогда ребятам позвонил папа задержанного, известный и уважаемый депутат «Единой России» Микаил Алиев. Он просто сказал, что мальчик оступился и больше так не будет. Чтобы сына отпустили, дал слово следить за ним.

Но слово Алиев-старший не сдержал. Вскоре его сына снова поймали – и снова с мешком героина. Но и на этот раз полицию в известность не поставили, а сына уважаемого человека отпустили. Только выложили в Сеть видео с ним и мешком героина на капоте машины. В кадр также попали документы задержанного. Судя по «корочке», наркокурьер работает в Росгвардии младшим лейтенантом.

Елена Миронова