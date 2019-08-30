Ситуация на дорогах Приморья продолжает оставаться тяжёлой, сообщает DEITA.RU.

Оперативные службы края собирают информацию о состоянии транспортной доступности на территории региона. В настоящее время сразу на нескольких участках сохраняется тяжёлая обстановка.

Всё ещё нет автомобильного сообщения с Шаморой через заезд с федеральной трассы. Дорожные службы продолжают восстановительные работы на месте смыва части дороги в образовавшийся из-за дождя ручей.

Сёла Безверхово, Барабаш, а также Перевозное и Приморское Хасанского района частично отрезаны от большой земли в результате разрушения моста на общей дороге. Cохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через одноимённую станцию.

В Уссурийске затруднён проезд по дороге Комарова–Заповедное–Глуховка–Заречное. В Партизанском районе всё ещё остаётся в воде дорога от села Екатериновка до посёлка Новая Сила.

В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. В Октябрьском районе посёлок Липовцы не доступен для большегрузного транспорта.

В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селу Мельгуновка. В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.

DEITA.RU продолжает следить за дорожной ситуаций на территории края.

Дмитрий Шевченко