Сёла отрезаны – в крае ликвидируют последствия ливня
Ситуация на дорогах Приморья продолжает оставаться тяжёлой, сообщает DEITA.RU.
Оперативные службы края собирают информацию о состоянии транспортной доступности на территории региона. В настоящее время сразу на нескольких участках сохраняется тяжёлая обстановка.
Всё ещё нет автомобильного сообщения с Шаморой через заезд с федеральной трассы. Дорожные службы продолжают восстановительные работы на месте смыва части дороги в образовавшийся из-за дождя ручей.
Сёла Безверхово, Барабаш, а также Перевозное и Приморское Хасанского района частично отрезаны от большой земли в результате разрушения моста на общей дороге. Cохраняется перелив воды через дорогу в село Гвоздево, есть объезд через одноимённую станцию.
В Уссурийске затруднён проезд по дороге Комарова–Заповедное–Глуховка–Заречное. В Партизанском районе всё ещё остаётся в воде дорога от села Екатериновка до посёлка Новая Сила.
В Пограничном районе нет подъезда к селу Духовское от автодороги Уссурийск–Пограничный из-за перелива воды. В Октябрьском районе посёлок Липовцы не доступен для большегрузного транспорта.
В Ханкайском районе из-за переливов воды ограничен проезд к селу Мельгуновка. В Кавалеровском районе ограничен проезд на 401-м километре дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где наблюдается перелив временного объезда аварийного моста.
DEITA.RU продолжает следить за дорожной ситуаций на территории края.
Дмитрий Шевченко