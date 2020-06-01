«Сюрприз» курильщикам: Специалист Минздрава предлагает увеличить акциз на табак

Оксана Драпкина, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике предлагает повысить акцизный налог на все виды табачной и другой никотиносодержащей продукции, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению эксперта, увеличение акцизов является наиболее эффективной мерой по борьбе с табаком.

«Установить налог не ниже уровня, рекомендованного ВОЗ, - 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет - с последующим ежегодным повышением», – отмечает Оксана Драпкина, слова которой приводит ТАСС.

Кроме сигарет, внимание курильщиков России (особенно в молодёжной среде) направлено и на гаджеты для курения – электронные сигареты, вейпы и иные, причём в последнее время особенно сильно, что является поводом для тревоги, полагает эксперт. Поэтому жёсткие меры регулирования необходимо предусмотреть и для данной продукции, при этом не исключён и полный их запрет.

Оксана Драпкина сообщила, что на текущий момент на стадии доработки находится план мероприятий табачной концепции от ведомства. Так, в первом чтении Госдумы принят закон о регулировании электронных систем доставки никотина. На рассмотрении находятся такие темы, как увеличение акцизов до уровня, который рекомендован ВОЗ, использование неброской упаковки для табачных изделий и ряд других.

Данные меры могут помочь увеличить эффективность антитабачной кампании. Однако, некоторые курильщики со стажем выражают мнение, что удорожание табачной продукции никак не повлияет на наличие вредных привычек.

«Буквально пару недель резко выросла цена на сигареты той марки, которую я обычно курю. Были по 135 рублей, теперь - по 145. Цена их давно не повышалась - но уже года четыре, как перевалила за сотню. Хотя цены сейчас на все растут - если так подумать, то и все остальные продукты только дорожают с каждым годом. Курю я много - минимум пачку, а чаще 1,5 в день - поэтому очень ощутимы эти ценовые изменения. Кстати, стаж курильщика у меня ощутимый – с тех пор, когда пачка таких сигарет стоила 16 рублей. Через 5 лет ее цена уже достигала 45 рублей, и планировалось, что вот вырастет до 50 – и я брошу – слишком дорого. Позже «планка» поднялась до 100 рублей. Ну вот они уже почти 150, но в моем отношении с сигаретами ничего не изменилось», – рассказал Игорь, курильщик с внушительным стажем.

Между тем, итоги антитабачной политики уже можно проследить. Кампания стартовала в России ровно 7 лет назад – 1 июня 2013 года. Курильщикам сильно сократили список мест, где они могут беспрепятственно предаваться вредной привычке. Запрещено «дымить» в салоне самолёта, в общественном транспорте, внутри и возле вокзалов, на пляжах, спортивных стадионах и рядом с учебными заведениями, был введён запрет на рекламу табачных изделий, на пачках сигарет начали печатать непривлекательные иллюстрации, которые демонстрируют поражения организма от вредной привычки. Итоги иллюстрирует Росстат – за пять лет со старта ограничительных мер, распространенность потребления табака снизилась среди жителей России возрастом 15 – 19 лет с 20,5% до 11,1%, а среди молодёжи 20 – 24 лет – с 39,3% до 36,3%. Более того, осенью прошлого года Кабмин РФ утвердил антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, по итогам которой число взрослых курильщиков в России должно будет снизиться до 21% к 2035 году.