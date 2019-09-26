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Сюрприз на стекле несет опасность

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Аферисты не дремлют, применяя всё новые и новые ухищрения для личного обогащения, сообщает DEITA.RU. Так, безобидная купюра на лобовом стекле может оставить автовладельца без транспорта.

Независимо от экономической ситуации, россияне не прочь отказаться от той самой «халявы», именно на это и рассчитывают угонщики, как сообщает канал «Авто - Жизнь». Аферисты сами кладут купюру на стекло автомобиля, или под один из дворников, а затем ждут, когда жажда денег сыграет злую шутку с водителем. Покинув авто всего на полминуты, чтобы взять «сюрприз», автомобилист становится свидетелем угона собственной «ласточки». Обычно автовладельцы оставляют ключи в замке зажигания, и воришкам ничего не требуется, кроме как сесть за руль и уехать восвояси.

Зачастую вместе с машиной уезжают и личные вещи, документы, портмоне владельца. Желательно проявлять бдительность, чтобы не пришлось «продать» автомобиль за условную тысячу рублей.

Софья Корф

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