Сюрприз от губернатора: выходным могут объявить 30 и 31 декабря

Прошло менее суток со старта голосования, которое в Приморском крае объявила администрация региона на страничке Instagram, а публикация уже собрала более 11 тысяч комментариев, сообщает DEITA.RU.

Из трех вариантов жителям Приморья предлагается выбрать один наиболее подходящий сценарий работы или отдыха в предпраздничные дни. Предоставляется возможность выбора — отдыхать 31 декабря, либо и 30, и 31 декабря, однако при учете рабочей субботы 28 декабря. Кроме того, есть вариант ответа «мне всё равно». К слову, третий вариант практически никому не приглянулся — приморцы занимают активную позицию.

В подавляющем большинстве случаев, приморцы выбирают отдых в предновогодние дни, голосуя за второй вариант. Благодаря такому распределению труда и отдыха, по мнению приморцев, получится полноценно подготовиться к празднику и выделить больше времени для общения с семьёй.

Стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и лица, которые сочли сам факт голосования «цирком», отмечая, что всё уже давно решено.

Остановить голосование планируется в воскресенье, 22 декабря.

Напомним, 31 декабря объявлено выходным днём в Ставрополье, Ленинградской и Самарской областях, а также в Крыму. В Томской области благодаря отдыху 31 декабря будут работать в субботу, 28, а в Кировской области по решению главы региона, отдых положен лишь чиновникам.

Что касается общероссийского выходного дня, Владимир Путин сообщил, что подобный вариант будет рассмотрен, однако для принятия решения остаётся совсем мало времени.

Софья Корф