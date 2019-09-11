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"Дыхныте": сюрприз в виде алкорамки приготовили работодатели

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Бокал вино барная стойка

Одна из крупнейших компаний Приморского края задумалась о здоровье трудящихся и решила максимально обезопасить рабочий процесс в порту, сообщает DEITA.RU.

Для этого администрация предприятия установила алкорамку, которая способна бесконтактным способом выявить алкогольное опьянение у работников.

Для прохождения теста нужно просто-напросто выдохнуть в сторону алкорамки, которая сразу же покажет пьян человек или трезв. А далее все еще легче — загорается синяя или красная лампочка. Если синяя — открывается турникет и можно идти трудиться, ну а если красная — дела у портового рабочего идут не самым лучшим образом.

Также представитель Владивостокского морского рыбного порта отметил, что без прохождения алкорамки невозможно будет попасть на работу.

Екатерина Брязгунова

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