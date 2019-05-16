Житель Владивосток заказал смарфтон и был обманут, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина из Ленинского района обратился в полицию. Он рассказал, что в интернете действуют мошенники. По словам гражданина, на одном из сайтов оформил заказ на доставку смарфтона стоимостью 30 тысяч рублей.

После получения долгожданной посылки он обнаружил, что внутри находится дешевый кнопочный телефон, стоимостью не более трех тысяч рублей.

Потерпевший решил обратиться в полицию и сообщил о преступлении. Стражи порядка приступили к поискам мошенника. По факту случившегося проводится проверка.

Стоит отметить, что мошенники в Сети — дело в России обыденное. Эксперты советуют приобретать товары через интернет только у проверенных поставщиков.

Игорь Бегунов