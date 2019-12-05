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Табачные лоббисты пошли в контратаку

дым pixabay

Ритейлеры предложили российским властям пересмотреть запрет на торговлю табачными изделиями ближе 100 метров к образовательным учреждениям, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Известия», профильные ведомства правительства Дмитрия Медведева уже приступили к рассмотрению обращения.

Поводом для письма стали неконкретные формулировки, установленные в российском антитабачном законодательстве. По мнению ритейлеров, сейчас под образовательным учреждением можно понимать не только привычные всем школы и детские сады, но и автошколы и курсы массажа. Там ведь тоже идет образовательный процесс. Как считают табачные лоббисты, запретов и ограничений для несовершеннолетних по табаку и так достаточно, поэтому стоит пересмотреть стометровый запрещающий радиус.

В профильных ведомствах правительства Дмитрия Медведева уже дают предварительные оценки обращению. Как пишут «Известия», по мнению Роспотребнадзора, проблем с определением границ территорий образовательных организаций и их видов нет. Есть закон «Об образовании», и все, что подпадает под его действие – то и образовательное учреждение.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года. В соответствии с документом, число курильщиков в России за 15 лет должно снизиться до 21%.

Дмитрий Санников

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