27 Май 2019, 15:09
Табличку с именами участников ВОВ нашли в песочнице
Источник изображения: Прокуратура Камчатского края
Прокуратура проводит проверку, сообщает DEITA.RU.
В ходе рабочего визита в посёлок Козыревск Камчатского края межрайонный прокурор Олег Бондаренко обнаружил на одной из местных детских площадок табличку с именами участников Великой Отечественной войны.На табличке выбиты одиннадцать фамилий с инициалами. Те же фамилии оказались на мемориальном комплексе «1941-1945», посвященном памяти жителей поселка, погибших в годы ВОВ. Этот памятник расположен рядом с домом культуры, у которого и располагается детская площадка.
Помимо оставленной таблички, прокуратура выявила и ряд других нарушений, которые представляют опасность для детей: на земле обнаружены строительные материалы с выступающими гвоздями.
Теперь органы намерены разобраться с теми, кто допустил выявленные нарушения.
Дмитрий Шевченко
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