Прокуратура проводит проверку, сообщает DEITA.RU.

В ходе рабочего визита в посёлок Козыревск Камчатского края межрайонный прокурор Олег Бондаренко обнаружил на одной из местных детских площадок табличку с именами участников Великой Отечественной войны.

На табличке выбиты одиннадцать фамилий с инициалами. Те же фамилии оказались на мемориальном комплексе «1941-1945», посвященном памяти жителей поселка, погибших в годы ВОВ. Этот памятник расположен рядом с домом культуры, у которого и располагается детская площадка.

Помимо оставленной таблички, прокуратура выявила и ряд других нарушений, которые представляют опасность для детей: на земле обнаружены строительные материалы с выступающими гвоздями.

Теперь органы намерены разобраться с теми, кто допустил выявленные нарушения.