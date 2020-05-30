Табун мустангов получили хабаровские пограничники в подарок

Ценный подарок получило хабаровское погрануправление на День пограничника, сообщает ИА DEITA.RU.

Целый табун в течение нескольких лет ходил без человеческого внимания, одичав и приобретя невероятную выносливость. У хозяина лошадей не было на них времени, и он передал его государству, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«На табун нападали дикие животные, несколько лошадей хищники съели. На одной из кобыл мы нашли отметину от укуса тигра. Она отбилась. Лошади эти невероятно выносливые. Идеально подходят для службы на границе, но только объездить их нужно. Этим мы начали заниматься с февраля», – поделился мнением сейчас занимающийся животным владелец конюшни Александр Лапухов.

Как рассказали в погрануправлении, и сейчас на границе лошади лучше любой техники. Только вот приобрести их обычно трудно.