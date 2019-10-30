Тахографы, залог жилья и паломники: какие законы вступят в силу в ноябре

С первого ноября в России вступают в силу несколько законов, которые могут изменить жизнь многих граждан. Об этом сообщает DEITA.RU.

Без денег, но с квартирой

Во-первых, с пятницы, 1 ноября, в стране официально запрещено выдавать микрозаймы под залог жилья. Депутаты Госдумы надеются, что поправка в законодательство на корню исключит распространенные в стране случаи, когда МФО отбирают у граждан единственные дома и квартир из-за невозможности последними вовремя погасить долг, сумма которого из-за «бешеных» ежедневных процентов увеличивается в сотни раз.

Следить, чтобы ехать

Во-вторых, с 1 ноября все физические лица, управляющие различными транспортными средствами, весом более трех с половиной тонн, обязуются установить в салон тахографы - специальные устройства, позволяющие контролировать скоростной режим ТС и изменения физического состояния водителя в связи со сном, отдыхом и длительностью нахождения за рулем. За отсутствие указанных приборов при выезде на линию и несоблюдение норм вождения, прописанных в ПДД, в отношении владельцев транспортных компаний и самих водителей будет заведено административное дело со штрафом до пятидесяти тысяч рублей.

Приезжай и живи

В ноябре иностранные гости смогут получить разрешение на временное проживание в России, если они находятся в браке с гражданином РФ, пересекли границу в рамках программы по переселению соотечественников, имеют статус беженца или уже получили временное политическое убежище. Рожденным в России иностранцам также выдадут документ о временном проживании без учета квоты. Для остальных обратившихся сократят срок рассмотрения заявления до четырех месяцев.

Кроме того, в стране начнут практиковать возможность выдачи бессрочного вида на жительство. Гражданам бывших советских республик, депортированным из Крыма и усыновленным иностранными гражданами россиянам предоставят аналогичный документ без ранее полученного разрешения на проживание в стране. Кстати, размер госпошлины на ВНЖ с первого ноября составит пять тысяч рублей.

Свой интернет

Также с 1 ноября Роскомнадзор получит право распоряжаться доступом в интернет по всей стране, чтобы защитить данные граждан и государства от зловредных кибератак. Авторы инициативы подчеркнули, что нововведение призвано не изолировать Рунет от Всемирной сети, а наоборот - сделать все возможное, чтобы даже в случае возникновения угрозы, россияне не были отключены от жизни мира в режиме онлайн. В качестве примера таких угроз была приведена возможность отключения российских корневых серверов, расположенных в Штатах.

Паломники получат новый статус

С первого ноября верующие россияне будут отправляться в путешествие по святым местам в особом правовом статусе паломников после предварительного «закрепления» поездки в религиозных организациях. Церкви наделили правом осуществлять данную деятельность как безвозмездно, так и за деньги.

Авторы инициативы отметили, что необходимость в закреплении статуса паломников в действующем законодательстве появилась в связи с огромным количеством мошенников, появляющихся в канун проведения религиозных праздников.

Отмечается, что получившим статус верующим людям не запрещено совершать путешествие самостоятельно. Длительность религиозной миссии может варьироваться от двадцати четырех часов до шести месяцев.

Трижды проверили

С 29 ноября Росздравнадзор позволит фарм-производителям запустить лекарства для реализации в аптеках только после трехкратных клинических проверок. Испытания будут считать пройденными лишь при предоставлении соответствующих сертификатов. Речь идет как о препаратах российского производства, так и о зарубежных лекарствах. В связи с нововведением к концу последнего месяца осени действующая на данный момент система проверки лекарств будет считать недействительной.

Отмечается, что особое внимание при прохождении клинических испытаний будет уделено первым трем сериям впервые произведенных или ввезенных в страну препаратов. Сертификаты необходимо предоставить на каждую из серий.

Этот же закон вводит ужесточение требований при разрешении на «выпуск в люди» различных вакцин.

Екатерина Цой