Тайфун бушует на острове Шикотан (видео)

Обещанный синоптиками на 20 ноября циклон, подбирается к Сахалину. Однако на своём пути стихия встретила естественную географическую преграду. Речь идёт о Курильских островах, на одном из них, о. Шикотан, моряки во время стоянки у берега засняли высокие волны и штормовой ветер, сообщает DEITA.RU

У села Крабозаводское находится небольшая пристань – там удар стихии чувствуется особенно сильно. Судно моряка Сергея встало на якорь неподалеку: несмотря на то, что дно углубленное, мужчина говорит, что суда у причала качает на волнах, «как скорлупки».

«Ветер шквальный, с дождём вперемешку, волны нахлестывают так, что причал оказывается под водой. Суровый циклон, сыро и мерзко», - рассказал корреспонденту агентства Сергей, прежде чем связь снова прервалась. На острове Шикотан интернет-соединение и без плохой погоды не всегда стабильное.

В настоящий момент скорость ветра в окрестностях острова составляет до 32 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует классификации «жестокий шторм». Уже от 33 метров – начинается ураганный (самый сильный из существующих) ветер.

Ранее DEITA.RU уже писало о том, что не только Сахалинская область попала под удар стихии. Прямо в этот момент Приморский край испытывает так называемое «затишье перед бурей» - до субботы в крае ожидается потепление, однако уже к началу уик-энда регион атакует новый циклон со стороны Китая. Он вызовет дожди, которые ночью могут перейти в снег. Тогда же снова придет похолодание. Как и со снегопадом 18 ноября может образоваться гололед.

Евгений Черемухин