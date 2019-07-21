Оранжевый уровень опасности погоды объявлен в Приморском крае на 21 и 22 июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на прогностическую карту предупреждений по Дальневосточному федеральному округу, опубликованную на официальном ресурсе Гидрометцентра России.

Оранжевый уровень опасности означает, что погода в регионе опасна. Возможны шквалы, ливни, грозы, града, которые могут причинить не только материальный ущерб гражданам и привести к проблемам в социально-экономической деятельности, но повлечь за собой человеческие жертвы.

На территории Дальнего Востока тайфун Данас будет действовать до 23 июля включительно. Он пройдет по нескольким регионам, в том числе по Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Еврейской автономной областям, а также зацепит Иркутскую область.

Ранее прошла информация о том, что 21 и 22 июля на территории Приморского края ожидаются сильные и очень сильные дожди. Общее количество осадков может достичь от 50 до 100 процентов от месячной нормы. В регионе усилится ветер, у мысов порывы будут достигать 30 метров в секунду, на южном побережье ситуация несколько спокойнее — до 23 метров в секунду.

Непогода ожидается преимущественно в Хасанском, Уссурийском, Октябрьском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Партизанском, Лазовском и Чугуевском районах.

Екатерина Брязгунова