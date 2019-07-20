В связи с выходом на территорию Приморья тайфуна «Данас» все службы жизнеобеспечения края переходят на повышенный режим готовности, сообщает DEITA.RU по данным МЧС России.

По информации Приморгидромета, вечером в воскресенье, 21 июля, на юго-западе и ночью и днем в понедельник, 22 июля, на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. Во Владивостоке местами в западной половине и на юго-востоке – очень сильные дожди с количеством осадков до 80 миллиметров за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 23 метров в секунду.

Во Владивостоке местами в западной половине и на юго-востоке (Артёмовский,Дальнегорский, Находкинский городские округа, ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень, Партизанский городской округ, городской округ Спасск-Дальний, Надеждинский, Кавалеровский, Лазовский, Партизанский, Черниговский, Ханкайский, Пограничный, Спасский, Ольгинский, Октябрьский, Тернейский, Хорольский муниципальные районы) края очень сильные дожди до 80 мм за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 м/с, на южном побережье от 18 до 23 м/с, у мысов порывами до 30 м/с.

В заливе Петра Великого высота волн от 2,5 до 3 м. На реках края ожидается формирование высоких дождевых паводков с подъемом уровня воды на от 0,8 до 2,2 м,на отдельных участках рек – до 3,0, в верховьях рек и на малых водотоках прогнозируются резкие подъемы уровня воды. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский.

Ожидаются подтопления пониженных хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог интенсивным ливневым и речным стоком.Все спасательные службы переводятся в режим повышенной готовности.

Для предотвращения подтоплений в Уссурийске, который ожидает наибольший удар стихии, доставлено 10 водоналивных дамб, которые направило в Приморье МЧС России.

Дмитрий Санников