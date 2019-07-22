Его последствия уже можно сравнить с «Лайонроком», сообщает DEITA.RU.



Прогнозируемый на начало недели тайфун «Данас» уже нанес первые разрушения в Приморье. По последним данным, стихия размыла уже три моста.

Самые большие проблемы - в поселке Преображение. Там в очередной раз размыло мост, который построили только после последнего мощного тайфуна «Лайонрок». По сообщениям паблика в «Инстаграм» pogoda_25_region, большая вода пришла в сам пгт, а также размыла подъезд к мосту. Жители оказались отрезаны от материка.

Еще один пострадавший мост находится в Чистоводном Лазовского района. Сообщается, что в населенный пункт попасть тоже невозможно: вода смыла подъезд к деревянному мосту.

Третий размытый мост находится на полуострове Песчаном. По сообщению очевидцев, из-за напора разлившейся реки насыпь моста просто размыло.

Помимо мостов тайфун размыл и дороги. Как сообщают очевидцы, сейчас сильный потоп наблюдается в районе Барабаша (Хасанский район) по направлению к пгт Приморский. Спецслужбы уже перекрыли проезд в сторону населенного пункта.

Сильный потоп, по сообщению жителей Лазовского района, наблюдается на территории детского лагеря «Юный рыбак». Территория затоплена: по ней текут потоки грязной воды. По угрозой подтопления также Милоградово в Ольгинском районе. Сообщается, что вода продолжает прибывать. Также подтоплены дороги в Валентине, Глазковке и Чернолучье





Этот тайфун, который еще продолжит свое влияние на погоду в регионе, уже начинают сравнивать с «Лайонроком». Тайфун, ударивший по Приморью в 2016 году, отрезал от «большой земли» 48 населенных пунктов. Вода смыла 74 автомобильных моста и размыла 300 км дорог.

Елена Миронова