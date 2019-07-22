О том, что происходит в Приморье при прохождении тайфуна «Данас» - в обновляемом обзоре DEITA.RU.

14.25 В Лазовский район для оперативного выполнения ремонтных работ была направлена дополнительная бригада энергетиков. Ночью с 21 на 22 июля, в период активного прохождения тайфуна «Данас», в аварийно-восстановительных работах на энергообъектах было задействовано 8 бригад. Электроснабжение большей части потребителей удалось оперативно восстановить. На данный момент продолжаются работы по восстановлению электроснабжения сел Чистоводное, Свободное, Беневское, выполняется осмотр линии 35кВ в Хасанском районе.

14.09 В поселке Преображение эвакуируют жителей. В редакцию ИА DEITA.RU очевидцы прислали видео спасения людей от наводнения. К подтопленному деревянному дому подогнали резиновую лодку, чтобы спасти пожилую женщину. Ей перевезли на сушу..

13.46 Мосты и дороги размывает в Приморье тайфун «Данас». В поселке Преображение. в очередной раз размыло мост, который построили только после мощного тайфуна «Лайонрок», прошедшего в 2016 году.

Еще один пострадавший мост находится в Чистоводном Лазовского района. Сообщается, что в населенный пункт попасть тоже невозможно: вода смыла подъезд к деревянному мосту. Третий размытый мост находится на полуострове Песчаном. По сообщению очевидцев, из-за напора разлившейся реки насыпь моста просто размыло.

Кроме мостов, тайфун "Данас"размыл и дороги. Как сообщают очевидцы, сейчас сильный потоп наблюдается в районе Барабаша (Хасанский район) по направлению к пгт Приморский. Спецслужбы уже перекрыли проезд в сторону населенного пункта.

12.00 Паводком размывает детский лагерь «Юный рыбак» в поселке Преображение. Похоже, что Лазовский район принял на себя основной удар стихии. Там затоплена дорога, проезд легковых машин временно прекращен. Реки взбунтовались. Из-за большого количества осадков они выходят из берегов. Очевидцы присылают в редакцию видеоподтверждения первых последствий разгула стихии.

10.25 Приморские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Оперативный персонал Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК) несет дежурство в круглосуточном режиме, подготовлена спецтехника, материалы для выполнения аварийно-восстановительных работ.

10.15 Как сообщает краевой департамент по ЖКХ и топливным ресурсам, все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества, сейчас аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района, ликвидируя локальные технологические нарушения.

10.12 По информации администрации Владивостока, городские службы Владивостока устраняют локальные аварии на сетях энергоснабжения, убирают поваленные деревья, наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог.

Наземный транспорт Владивостока работает по графику рабочего дня. На маршруты сегодня вышли 534 автобуса, 10 трамваев и 8 троллейбусов. Есть и проблемы: по причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров.

Дмитрий Санников