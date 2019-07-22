Городские службы Владивостока устраняют локальные аварии на сетях энергоснабжения, убирают поваленные деревья, наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.

По данным Единой дежурной диспетчерской службе, за последние сутки во Владивостоке выпало 62 миллиметра осадков. Тайфун не нарушил жизнедеятельности города – учреждения соцкультбыта работают в штатном режиме.

Поваленные сильным ветром деревья ликвидируют сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На 8 часов утра оперативно распилены деревья по улицам Сафонова, 39, Пограничной, 6а, Калинина, 1, Калинина, 80 и Калинина, 151. Упавшие деревья на придомовых территориях ликвидируют представители управляющих компаний, ветви с электропроводов убирают специалисты профильных предприятий.

Наземный транспорт Владивостока работает по графику рабочего дня. На маршруты сегодня вышли 534 автобуса, 10 трамваев и 8 троллейбусов. Есть и проблемы: по причине объявленного штормового предупреждения до улучшения погодных условий отменены все рейсы паромов и катеров.

«Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано на острове Русский. Устранением уже занимаются бригады «Миноборонэнерго», - сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

По информации краевого департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества, сейчас аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района, ликвидируя локальные технологические нарушения.

Практически не нарушила стихия и дорожное сообщение между населенными пунктами региона. В настоящее время на 1-м километре автодороги Сокольчи – Валентин в Лазовском районе наблюдается перелив воды через проезжую часть, в связи с чем проезд легковых машин временно прекращен.

Дмитрий Санников