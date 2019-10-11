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Тайфун идет: на Приморье надвигаются ветра
Синоптик рассказал, как двигающийся в сторону Японии тайфун «Хагибис» повлияет на погоду Приморья. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова, в то время как самое мощное природное явление за последние шестьдесят лет будет устраивать водный апокалипсис в Японии, по Приморью пройдет мощный сибирский антициклон. Он станет своеобразным щитом севера региона от «Хагибиса» на ближайшие выходные, двенадцатое и тринадцатое октября.
Синоптики отметили, что благодаря антициклону на российской стороне Японского моря установится солнечная, но в том же время очень ветреная и холодная погода.
«В связи с увеличивающимися барическими градиентами в Приморье ожидается усиление ветра на побережье. Порывы достигнут до восемнадцати-двадцати метров в секунду», - сообщил синоптик отметив, что без щита в виде антициклона тайфун навел бы шумихи в Приморье немногим меньше, чем ожидается в Японии.
Синоптик также подтвердил данные о том, что на выходных в Приморье ожидается похолодание, а в понедельник - осадки. По его словам, четырнадцатого октября по Японскому морю пройдет атмосферный фронт, который возможно вызовет на юге Приморья дожди.
«Не исключены небольшие вкрапления мокрого снега, в том числе и на территории Владивостока. Скорее всего, снежные осадки будут сразу же таять благодаря слабо-положительным температурам. Начиная со вторника температурный фон Приморья снова станет по-осеннему комфортным - столбики термометров повысятся на несколько градусов», - заметил специалист.
Екатерина Цой