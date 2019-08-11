Информация уже есть на официальном сайте, сообщает DEITA.RU.



На Приморье надвигается очередной тайфун – Лекима. Он не зайдет на территорию региона, однако на погоду все же повлияет, как и активный атмосферный фронт.

Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за сильный дождей, которые в ближайшее время ожидаются в крае.

Как говорится в сообщении Примгидромета, ливни начнутся вечером 11 августа и закончатся 12 августа. За 12 часов выпадет до 45 мм осадков. Местами будет сильный дождь до 50 мм осадков за 12 часов и менее.

Подтопления ожидаются в Ханкайском и Пограничном районах, а также в Спасском, Кировском, Лесозаводском и других районах, расположенных на севере региона.

Елена Миронова