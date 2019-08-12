На востоке Китая бушует тайфун Лекима, сообщает DEITA.RU.



Последние дни на востоке Китая бушует тайфун Лекима. По последним данным, от него уже погибли 44 человека. Еще 16 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как пишет «Российская газета», сильнее всего удар стихии пришелся на провинцию Чжэцзян. Непогода бушует в регионе с вечера пятница.

По данным сводок синоптиков, порывы ветра достигают 50 метров в секунду. Уже нарушено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы. Из опасных районов эвакуировано более миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в начале недели тайфун Лекима пройдет у границ Приморья и окажет влияние на погоду. К концу недели на регион обрушится еще один мощный тайфун.

Елена Миронова