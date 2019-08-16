Шесть населенных пунктов в Приморье отрезаны от большой земли, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в администрации Приморского края, из-за переливов дороги подъезд к шести селам Красноармейского района невозможен. Речь идет о Новокрещенке, Измайлихе, Метеоритном, Лимонниках, Саровке и Покровке.

Отмечается, что всего в указанных населенных пунктах проживают чуть больше семисот человек. Накануне им были доставлены продукты и пенсии. Проблем со светом и связью нет.

Жители Большого Камня в свою очередь рассказали, что у них-то как раз проблемы со светом есть и очень серьезные. «В Большом Камне полгорода без света», — сообщают местные жители в редакцию.

Екатерина Брязгунова