Таможенники признаются: точно назвать сроки открытия пункта пропуска невозможно, сообщает DEITA.RU.



В Приморье из-за последствий двух тайфунов, а также непогоды, которая долго держится в регионе, закрыли один из пограничных пунктов пропуска в Китай – Полтавку.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни, работу пункта пропуска пришлось прекратить: вода размыла объекты инфраструктуры и подъездные пути. В пресс-службе таможни также признались: они не могут назвать точных сроков, в которые Полтавка снова заработает.

Елена Миронова