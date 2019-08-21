21 Август 2019, 19:00
Тайфун оставил Приморье без границы
Источник изображения: DEITA.RU
Таможенники признаются: точно назвать сроки открытия пункта
пропуска невозможно, сообщает DEITA.RU.
В Приморье из-за последствий двух тайфунов, а также непогоды, которая долго держится в регионе, закрыли один из пограничных пунктов пропуска в Китай – Полтавку.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни, работу пункта пропуска пришлось прекратить: вода размыла объекты инфраструктуры и подъездные пути. В пресс-службе таможни также признались: они не могут назвать точных сроков, в которые Полтавка снова заработает.
Елена Миронова
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