Жители полуострова Песчаный в Приморском крае показали, как выглядит дорога, ведущая в населенный пункт, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания выложил паблик dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, минувшие дожди таким образом размыли грунтовую дорогу, что от нее остался совсем маленький проход, по которому на автомобиле проехать будет очень проблематично.

Местные жители отметили в социальных сетях, что зрелище больше напоминает метеорит, чем прошедший дождь. «Если не читать текст к посту, кажется, что метеорит упал», — пишут пользователи Instagram.

Тут же приморцы напомнили, что грядущие выходные принесут с собой сильные ливни и ветер, поэтому данная дорога может пострадать еще больше. «Ну, в воскресный тайфун вообще смоет», — пишут в соцсети.

Остальные нашли ситуацией забавной и принялись шутить, потому что, по всей видимости, это все, что они могут сделать. «Бардюрчик новый положить и нормуль», «К 1-му декабря сделают. На первый лёд ехать», — смеются граждане.

Екатерина Брязгунова